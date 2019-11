Lunga trasferta per l'OraSì: " Dovremo essere concentrati"

Trasferta in Puglia per l'OraSì Ravenna, che domani alle 18 affronterà l'Allianz Pazienza Cestistica San Severo al palazzetto "Falcone e Borsellino". "Ripartiamo dalla partita di mercoledì, dove la squadra ha espresso lo spirito che vorrei sempre vedere in campo - commenta il tecnico teramano Massimo Cancellieri -. Mi auspico di ritrovare la stessa mentalità anche domenica, per questo sarà importante mantenere alta la concentrazione e l'intensità. Bisogna essere bravi ad adattarsi a partite in cui i tuoi punti fermi possono venire meno, perché gli avversari iniziano a conoscerti. Questa squadra, oggi, ha sempre avuto la capacità tecnica di adeguarsi e andare oltre: come è successo con Thomas, che si è messo a disposizione della squadra, ha preso meno tiri ma ha creato diverse situazioni per i compagni, bravi a loro volta a farsi trovare pronti".

“È un campionato con molti impegni ravvicinati, fisicamente stiamo bene e siam pronti a giocare un'altra partita pochi giorno dopo quella con Roseto - aggiunge Marco Venuto - San Severo è un campo caldo, sappiamo le difficoltà che ci aspettano, ma noi andremo a fare la nostra partita”