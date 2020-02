Mantova firma il colpaccio: l'OraSì Ravenna perde l'imbattibilità al Pala De Andrè

Niente tredici. L’OraSì Ravenna cade per la prima volta al Pala De Andrè. A firmare l'impresa è la Pompea Mantova, che si impone 68-71 al termine di una partita dura, da playoff, per l’intensità e le situazioni viste in campo. "Più della sconfitta mi fa arrabbiare il fatto che non ci siamo passati la palla - afferma coach Massimo Cancellieri -. Loro si sono passati la palla, noi ci siamo schiantati. La chiave è stata la nostra incapacità di fronte alla una difesa molto dura dei nostri avversari. Non possiamo regalare un quarto perché a questi livelli diventa più difficile recuperare e dobbiamo essere più pronti se vogliamo giocare partite come questa, che sono partite da playoff". "È stata una partita durissima, ma devo fare i complimenti ai miei giocatori per aver saputo disinnescare la grande organizzazione di Ravenna, passandosi la palla e aiutandosi - evidenzia coach Alex Finelli -. È un bel segnale che il canestro della vittoria sia arrivato da un nostro giovane, Matteo Ferrara".

La partita

Dopo il commosso minuto di silenzio per ricordare l’ex sindaco e amico Fabrizio Matteucci, l’OraSì scende in campo con Potts, Jurkatamm, Thomas, Chiumenti, Marino; Mantova con Raspino, Ferrara, Clarke, Ghersetti, Lawson. I primi punti sono di Clarke e ospiti avanti 2-10 dopo 4 minuti per il primo time out coach Cancellieri. Al rientro in campo Thomas con sette punti riporta sotto l’OraSì (9-12), poi nuovo allungo mantovano (10-17), Jurkatamm commette il suo terzo fallo, la partita è vibrante e il primo quarto va in archivio sul 14-20.

L’intensità non diminuisce, le triple di Potts e Sergio e il sottomano di Chiumenti riavvicinano Ravenna (23-25). Altro mini parziale degli ospiti (25-32) poi ancora Chiumenti e Sergio dall’arco per il 30-32. Si va all’intervallo sul 32-34.

Thomas pareggia, Potts dà il primo vantaggio OraSì con una tripla (37-34), pareggiato da Clarke, poi Chiumenti in schiacciata (39-37). Squadre incollate, la gara vive di sorpassi e controsorpassi, Venuto mette i suoi primi dal campo per il 46-44, poi Visconti e Ghersetti per il nuovo vantaggio ospite (46-50). Jurktamm dalla lunetta tiene lì Ravenna e dopo 30 minuti il tabellone segna 55-55. Una stoppata di Sergio apre l’ultimo quarto, che vive sempre sul filo dell’equilibrio. Difese in evidenza, ogni possesso conta, Mantova mantiene sempre un minimo margine e a meno di due minuti dalla fine Ghersetti infila la tripla del 64-68. Marino a 30 secondi dalla fine mette il -1 della speranza ma è Ferrara a 12’’ dalla fine a chiudere i giochi con la bomba del 67-71. Finisce 68-71.

Tabellino

OraSì Ravenna: Farina NE, Potts 14, Jurkatamm 5, Thomas 15, Chiumenti 11, Marino 11, Zanetti NE, Venuto 6, Sergio 6, Bravi NE, Spizzichini. All.: Cancellieri. Assistenti: Bulleri, Taccetti.

Pompea Mantova: Sarto, Colussa NE, Poggi 3, Infante 2, Raspino, Visconti 13, Ferrara 5, Ghersetti 15, Maspero3 , Epifani NE, Clarke 26, Lawson 4. All.: Finelli. Assistenti: Cassinerio, Purrone.

Arbitri: Gonella, Martellosio, Patti.

Parziali: 14-20, 18-14, 23-21, 13-16.

Ravenna: 13/32 da due, 6/22 da tre, 40 rimbalzi

Mantova: 11/20 da due, 11/28 da tre, 28 rimbalzi