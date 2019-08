Chioma bionda per il "barba bomber": "Il gruppo è unito, possiamo fare cose importanti"

Riuscirà a migliorare il bottino di 12 gol e 2 assist della passata stagione? Il "Barba bomber" Manuel Nocciolini per il secondo anno consecutivo sarà il centravanti del Ravenna. Col Parma, che ne detiene il cartellino, il club bizantino ha infatti strappato un altro anno di contratto, che scadrà il prossimo 30 giugno. "Con Nocciolini siamo convinti di avere messo un giocatore di assoluto spessore ed un ulteriore tassello alla squadra che stiamo completando - sorride il presidente Brunelli -. Siamo estremamente fiduciosi e soddisfatti”. Tornato a Ravenna, si è presentato con un nuovo look: la chioma bionda. L'obiettivo è superare il numero di centri siglati lo scorso campionato, che ha visto il Ravenna arrivare nei playoff. "Sono contento di proseguire con questi colori - ha evidenziato l'attaccante - perchè Ravenna è una società importante e nella passata stagione mi ha consentito di esprimermi al meglio. Voglio fare qualcosa in più per questa squadra. Mi aspetto cose importanti. Ho visto un gruppo unito".