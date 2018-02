Melandri show: beffa Rea per 21 millesimi e diventa l'italiano più vincente in Superbike

E' un weekend memorabile per Marco Melandri. Dopo aver vinto Gara 1 del Gran Premio d'Australia, round inaugurale del mondiale Superbike, il ravennate della Ducati del team Aruba ha concesso lo splendido bis, vincendo di forza la manche domenicale e beffando il cannibale della Kawasaki Jonathan Rea di appena 21 millesimi. Con la doppietta australiana, l'ex campione del mondo della 250cc è diventato l'italiano più vincente nel campionato delle derivate di serie con 22 successi, superando Max Biaggi (21).

"E' stata una gara pazzesca", ha esclamato Melandri a fine gara. Scattato dalla terza fila, per la regola dell'inversione della griglia, è stato protagonista di una manche spettacolare, diventata una faccenda a due dopo la finestra obbligatoria del pit-stop, decisa dalla direzione gara per motivi di sicurezza dopo alcuni problemi di tenuta accusati sabato da da diversi piloti. "Col cambio gomme tutti potevano essere veloci - osserva il ravennate -. Negli ultimi tre giri ho imposto il mio ritmo e sapevo che non sarebbe stato facile sorpassare Rea in staccata, perchè non ero aggressivo come sabato. Ma ci sono riuscito, poi la Panigale ha funzionato alla grande".

Sul gradino più basso del podio è salita un'altra Ducati, quella del team Barni di Xavi Forès (Chaz Davies è caduto). Quarto posto per Tom Sykes davanti alle Yamaha di Alex Lowes, alla Honda di Leon Camier e alla Yamaha di Michael Van Der Mark. Il mondiale Superbike torna in pista tra un mese per il Gran Premio della Thailandia a Buriram. Con in testa il binomio Ducati-Melandri.