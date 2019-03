"Marina di Ravenna in Corsa": sport e divertimento per tutti

E’ prevista per sabato 23 marzo la gara podistica valida come terza prova del Campionato provinciale Uisp. Sono già pronti gli atleti che parteciperanno alla quarta edizione della gara podistica “Marina di Ravenna in Corsa” - valida come prima prova del Campionato Provinciale Uisp Corsa su Strada 2019 -, organizzata da G.S. Lamone, Uisp, Meno4aranta e con la collaborazione e il sostegno di Marina Flower, l’Associazione degli operatori economici di Marina di Ravenna.

Il percorso sarà misto strada-pineta, mentre i ristori sono previsti sia a metà percorso che all'arrivo. Il ritrovo è alle 14.00 presso il Porto Turistico di Marinara, in Piazza Dora Markus a Marina di Ravenna. L’intento degli organizzatori è di creare un evento sportivo, ma soprattutto un momento di allegria e aggregazione, poiché oltre alla corsa e alla partecipazione di atleti tesserati, è prevista anche una camminata ludico-motoria aperta a tutti. Un momento di gioia, quindi, dove sono previsti premi per tutti i partecipanti, sia per la gara competitiva che per quella amatoriale. Iscrizioni, per la competitiva: 6 euro entro venerdì 22 marzo (inviando una email a: info@meno4aranta.com con nome/cognome, anno di nascita, società e numero di tessera) e 8 euro il giorno della gara. Iscrizione per la camminata: 2 euro. Informazioni: 05441881034 (Luca).