Massa Lombarda accoglie la staffetta per non dimenticare il 2 agosto 1980

Massa Lombarda ricorda la strage di Bologna accogliendo, domenica 28 luglio, i partecipanti alla staffetta "Insieme per non dimenticare il 2 agosto 1980", l’iniziativa per ricordare le vittime della strage avvenuta alla stazione ferroviaria di Bologna 39 anni fa. La staffetta partirà sabato 27 luglio dalla Repubblica di San Marino, diramandosi nelle due direzioni lato via Emilia e lato Ravenna, per poi arrivare a Massa Lombarda per le 12.13. Qui il sindaco di Massa Lombarda Daniele Bassi accoglierà i partecipanti, consegnando loro alcuni omaggi rappresentativi della città e una pergamena “con riconoscenza e gratitudine per l’impegno profuso nella ricerca della verità”. Il primo cittadino prenderà poi parte, insieme all’assessore Stefano Sangiorgi, alla staffetta nel tragitto Ponte Massa-Crocetta.