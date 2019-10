Giro d'Italia a Cervia? Il sindaco: "Al lavoro perché questo sogno si avveri"

L'amministrazione comunale di Cervia è al lavoro per portare nella località rivierasca il Giro d'Italia. Dopo le indiscrizione dei giorni scorsi, "certezze ancora non vi sono", tiene ad evidenziare il sindaco Massimo Medri.

"È chiaro che stiamo lavorando in tal senso, e l’amministrazione comunale dal giorno in cui si è insediata si è messa all’opera insieme alla Regione Emilia Romagna e alla Destinazione Romagna perché questo sogno si avveri - prosegue il primo cittadino -. La nostra partecipazione o meno a questo evento sarà resa nota solo nei prossimi giorni, perciò non azzarderei annunci ancora infondati".

"L’ultima volta che il Giro d’Italia è arrivato a Cervia è stato durante il mio mandato, e fui io a volerlo fortemente, non posso nascondere che in questi giorni mi sto impegnando per riportare ancora una volta questo bellissimo evento identitario, storico e popolare a Cervia", conclude.