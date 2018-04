Meravigliosa Bunge: premiata in Regione per il successo della Challenge Cup

“Un grande campionato e ora questa vittoria nella Challenge Cup. Per la nostra regione è motivo di soddisfazione: avete fatto una grande impresa, l’Emilia-Romagna vi ringrazia per questa coppa”. Con queste parole il presidente Stefano Bonaccini ha ricevuto e premiato martedì mattina a Bologna, nella sede di viale Aldo Moro, la Bunge Ravenna Volley che ad Atene ha recentemente conquistato la Challenge Cup, superando i greci dell’Olympiacos.

Bonaccini ha ricordato come la Giunta regionale abbia investito risorse significative nello sport, una delega che ha assunto in prima persona: “Vogliamo dare valore a un mondo trasversale che passa dalla sanità alla scuola, dove è prezioso il lavoro di tantissimi volontari che sono il motore di tante società sportive, anche piccole. Senza dimenticare il gran numero di strutture per praticare le diverse discipline”. A questo proposito Bonaccini ha ricordato il bando regionale da 20 milioni di euro sull’impiantistica sportiva al quale, come ha sottolineato il sindaco di Ravenna Michele de Pascale, ha partecipato anche l’amministrazione ravennate con un progetto per un nuovo palazzetto dello sport da 6 mila posti.

Bonaccini ha infine sottolineato come l’Emilia-Romagna stia sempre più recuperando un posto di primo piano nei più importanti eventi sportivi, da quelli di base alle grandi manifestazioni come è stato, per esempio, con l’Ironman di Cervia fino alla prossima fase finale del Campionato europeo di calcio Under 21, che interesserà quattro città in regione. Alla cerimonia erano inoltre presenti l’assessore comunale allo Sport di Ravenna, Roberto Fagnani e il dg della Ravenna Volley Marco Bonita, oltre ad alcunigiocatori del club.