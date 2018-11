Michele Zicche trionfa in Coppa Italia per i Portuali Ravenna

Sabato 10 novembre si è tenuta a Rovereto (TN) la gara di Coppa Italia di Lotta Greco Romana e Stile Libero femminile. Hanno preso parte alla competizione 35 club italiani per un totale di 225 atleti.

Buona prestazione per i Portuali Ravenna che conquistano un primo posto negli Over 18 con la bellissima gara di Michele Zicche (kg 67) che si prende una rivincita dopo i Campionati Assoluti. Bene anche Danilo Cusano e Viorel Negura che sempre nella categoria 67 Kg si sono piazzati al quinto posto.

Per quanto riguarda gli Under 18: seconda piazza per Leon Rivalta nei 71 kg e terzo posto per Alessandro Romano nei 65 kg.

In gara anche le Esordienti femminili che, nella categoria 54 kg, si aggiudicano un bel podio grazie al secondo posto di Alice Cangini e al terzo posto di Melissa Kashami.

Alla competizione hanno partecipato anche Massimo Manchia, Alessandro Olel e Denys Yuzyshyn.