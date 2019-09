Milena, il sogno diventa realtà: la 17enne ravennate conquista il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020

Anche una giovane ravennate alle olimpiadi di Tokyo 2020. Si tratta di Milena Baldassarri, 17 anni, che insieme ad Alexandra Agiurgiuculese (18 anni) ha conquistato il pass durante i mondiali di ginnastica ritmica in corso a Baku, in Azerbaigian. Le due atlete saranno in gara nell'All Around individuale di ritmica. Un'impresa che sa di storia per le due giovanissime: la Agiurgiuculese ha chiuso al sesto posto con 83.500, davanti alla Baldassarri, settima con 83.250. “Spettacolari le nostre campionesse - ha twittato il presidente del Coni Giovanni Malagò - complimenti alla federginnastica”.