Minibasket, il 'Torneo Venturi' quest'anno va ai ragazzi del Pontevecchio

È stata una giornata all’insegna del divertimento, per i più piccoli in campo e per i “più grandi” sugli spalti, dello sport e della condivisione quella di domenica alla Palestra Mattioli della Scuola Media Don Minzoni, in occasione del quinto Torneo Venturi, competizione di minibasket organizzata dalla Compagnia dell’Albero.

Ad aggiudicarsi la vittoria di questa quinta edizione del torneo organizzato grazie al sostegno della società Venturi Srl sono stati i ragazzi del Pontevecchio, vittoriosi nella finale con Cà Ossi Forlì; il podio si completa con International Imola, che ha avuto la meglio sulla Compagnia dell’Albero nella finale per il terzo-quarto posto. Il Pontevecchio si è aggiudicato anche il Three Point Contest, gara di canestri liberi che ha messo a confronto le 4 squadre partecipanti. Lo speciale “Premio Fair Play Livio Neri” se lo è meritato Mattia Cambi, giocatore della Compagnia dell’Albero, per il suo bel gesto di fair play e correttezza nei confronti dell’avversario durante uno scontro di gioco.