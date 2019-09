Mondo del basket in lutto per la morte di Roberto Maltinti: "Una persona speciale"

Il Basket Ravenna Piero Manetti esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Roberto Maltinti, storico presidente di Pistoia Basket, mancato lunedì all’età di 71 anni. “Una persona che ho avuto modo di incontrare più volte in carriera – comment il GM giallorosso, Julio Trovato – Una persona speciale, che sapeva trasmetterti grande tranquillità e serenità. Sarà sempre un uomo da ricordare, per tutto il movimento della pallacanestro e non solo".