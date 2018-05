Motociclismo, Delorenzi terzo al Campionato 12 pollici Italian cup

Domenica 20 maggio si é svolta la seconda prova del Campionato 12 Pollici Italian Cup presso il circuito Internazionale dei 7 laghi di Castelletto di Branduzzo di Pavia. Il pilota cervese Mirco Delorenzi, categoria pit bike S2 in sella ad una moto SM1, dopo aver conquistato la pole position in qualifica ha concluso gara uno al quinto posto e gara due al secondo posto, aggiudicandosi così il terzo posto in classifica assoluta.