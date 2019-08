Mtb, conto alla rovescia a Riolo per il Trofeo Aken

E' partito il conto alla rovescia per il trofeo Aken che il 22 settembre, dopo lo show del Rally di Romagna, riporterà a Riolo Terme lo spettacolo dell'off-road. In località Monte Mauro, nel cuore della Vena del Gesso, è in programma una manifestazione ciclistica dedicata al cross-country e alla Mtb. Il ritrovo è previsto dalle 7 alle 9 al parco fluviale di via Firenze, a Riolo Terme. La gara, che si svolge sotto l'egida dell'Acsi, si snoderà lungo un suggestivo tracciato di 32 chilometri con 900 metri di dislivello. Pacco gara a tutti gli iscritti e pasta-party presso il chiosco Timorso di Riolo.