Nel Portocanale di Cervia si gioca a canoa polo

Il Torneo di canoa polo 'Cervia c'è', organizzato dal Canoa e Kayak Club Cervia nell'ambito della manifestazione 'Cervia c'è sport - c'è benessere', giunto al suo terzo appartamento, incorona ancora una volta la squadra locale di Canoa polo, in una giornata che celebra lo sport e i benefici che ne derivano.

La pioggia non rovina la festa dei giovani padroni di casa che si aggiudicano il torneo triangolare davanti a un pubblico numeroso e coinvolto. Gli sfidanti, Pesaro Reds e Pesaro Blacks, hanno lottato fino all'ultimo per contendere il titolo ai padroni di casa, ma il divario tecnico non ha permesso loro portarsi a casa la vittoria, che è stata raggiunta dai cervesi grazie a un grande affiatamento della squadra romagnola e all'esperienza decennale in campionati nazionali di serie A1 dei suoi giocatori. Protagonisti indiscussi della giornata la giovane promessa Giovanni Romio, capocannoniere del torneo con 9 goal che insieme a uno scatenato Samuele Benvenuti regalano emozioni sugli spalti. Un contributo fondamentale per la vittoria arriva anche dal goal spettacolare di pagaia di Pietro Manenti e dalla realizzazione in rete allo scadere del tempo dalla lunga distanza ad opera di Giovanni Alvisi. Completano l'ottima prestazione il lavoro fondamentale del capitano Matteo Maggioli, che accanto a Marcello Nicolini e Giacomo Orlandi regalano a tutta la città di Cervia un esempio di sana sportività.