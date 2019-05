Nel weekend il Torneo delle Provincie: ecco i convocati di Allievi 2003 e Giovanissimi 2005

La Lega Nazionale Dilettanti – Delegazione Provinciale di Ravenna – ha comunicato i nomi dei giovani calciatori selezionati in via definitiva per in rappresentanza di Ravenna all’edizione 2019 del Torneo delle Provincie. La fase a gironi avrà luogo nelle giornate di venerdì e sabato, mentre le finali delle due categorie si terranno alla mattina di domenica, nel centro sportivo di Comacchio. Il raduno dei giocatori sopra convocati è previsto per venerdì alle 8 nella sede della Delegazione Provinciale di Ravenna in Via Salvador Allende 54.

La rosa degli Allievi 2003, allenata da Ghetti Andrea (staff i Christian Amaducci, Aride Baschetti, Giuliano Signorini e team manager Paolo Foschi) è composta da Giuseppe Capuano, Simone De Masi, Filippo Sangiorgi (Alfonsine); Lorenzo Bucci, Sergio Lippi Ventura(Classe); Federico Baldo (Cral Mattei); Nicolò Betti, Andrea Costa, Nicola Visani (Faenza Calcio); Samuele Romini(Fornace Zar.); Federico Benedettini, Elia Righetto (Junior Cervia); Gianmarco Venturelli (Sampaimola);Enrico Suprani, Samuele Casanova(S.P. in Vincoli); Andrea Bellini (Savio Calcio); Nicolò Del Fiore, Andrea Minguzzi (US. Russi); Matteo Greco e Matteo Ragazzini (Virtus Faenza).

La rosa dei Giovanissimi 2005, allenata da Matteo Martelli (staff Mariangela Di Naso, Giovanni Piani, Ivan Foli e team manager Eligio Pirazzini e Eolo Cottignoli) è composta da Giulio Caroli, Roberto D’Angelo, Francesco Filippi (Alfonsine); Simone Bosi, Davide Guerrini, Alex Minguzzi (Azzurra); Francesco Guidi, Mattia Casadei, Lorenzo Stefani (Classe); Tommaso Emiliani, Matteo Navarro, Luca Tuzio (Faenza Calcio); Tommaso Marangoni, Edy Merku, Francesco Piccinno (Junior Cervia); Mattia Bandini (S.Anna); Michael Maltoni (S.P. in Vincoli); Nicolas Ferrigno, Yon Hysi (Sampaimola); e Alexandro Pintilie (Virtus Faenza).

