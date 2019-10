Nocciolini è un cecchino: colpaccio del Ravenna a Padova

Colpo del Ravenna che espugna Padova col punteggio di 2-1. Le reti tutte nel secondo tempo. A sbloccare il match Nocciolini all'11' con un perfetto calcio di rigore, concesso dall'arbitro per un dallo di Kresic su Raffini. Sei minuti più tardi il bomber approfitta di un errore della difesa per battere per la seconda volta Minelli. Al 36' il Padova riapre il match con Pesenti e al 40' va vicino al pari con un destro di Sylla. Perfetta la partita difensiva della squadra di mister Luciano Foschi, che ha impedito ai padroni di casa di essere aggressivi in attacco.

Nel primo tempo l'unico brivido per i giallorossi al 42, quando di un nulla Mokulu non ha deviato in rete l'assist di Bunino. Anche i romagnoli hanno trovato la chance gol con una spaccata di Selleri di poco a lato. Inizio di ripresa di marca padovana, con Mokulu ancora vicino al gol. Ma sono stati i bizantini a sbloccarla, grazie al fallo di Kresic su Raffini in area di rigore. Dal dischetto Nocciolini ha spiazzato con freddezza Minelli. Passano sei minuti e il Ravenna raddoppia ancora con Nocciolini che sfrutta al meglio un errore della difesa biancoscudata e insacca la palla per lo 0-2. Al 36esimo del secondo tempo il Padova accorcia le distanze: cross di Castiglia, Baraye di testa serve Pesenti che insacca l'1-2. Fino e oltre il novantesimo i biancoscudati cercano il pari ma alcune decisioni dell'arbitro condizionano il match e alla fine Sullo viene anche espulso.