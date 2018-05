Nonni e nipotini in campo per una partita di basket lunga 14 ore

Sabato 12 maggio la Faenza Futura Basket inaugurerà la terza edizione di "Sempre in campo", alla presenza delle autorità cittadine e dei tanti ragazzi e ragazze appassionati di pallacanestro che vorranno sfidarsi e divertirsi insieme fino all'ultimo canestro in una maratona cestistica che prenderà il via al Pala Bubani alle 10 fino alle 24.

L'evento di sabato, oltre a essere un grande momento di sport e divertimento, sarà anche una preziosa occasione per ricordare Luca Filipponi, istruttore della Faenza Futura Basket che per diversi anni è stato l' anima e il motore della società e quest'anno è venuto prematuramente a mancare all'affetto dei suoi cari e agli amici del mondo della pallacanestro. Nel suo ricordo e nello spirito di Futura, la società intende invitare a partecipare all’evento tutti gli appassionati - anche non praticanti - che vogliono misurarsi con il piacere di un tiro a canestro e con l’emozione di fare parte anche solo per un giorno di questa partita infinita.

L’evento, organizzato con il patrocinio del Comune di Faenza, prevede una partita lunga 14 ore arricchita di tanti momenti speciali che caratterizzeranno in modo significativo la giornata. Scenderanno in campo giocatori e giocatrici dai 3 anni in su fino ai nonni e alle nonne più carichi. Rappresentanti delle Istituzioni, Presidenti, Dirigenti di società sportive e staff tecnico di Futura daranno poi vita a un parziale di partita alle 12, momento in cui avverrà anche il taglio simbolico del nastro; genitori, nonni, figli e nipoti potranno giocare insieme e provare emozioni condivise per realizzare un canestro. Infine, per tutti i partecipanti, la possibilità di gustare insieme i sapori di una cucina da campo allestita esclusivamente per la giornata. "Sempre in campo" sarà anche l’occasione per permettere a Luca di fare un bel regalo alle sue bambine; sarà infatti disponibile un salvadanaio da riempire con dei saluti, letterine e disegni e con contributi di buon cuore che ognuno vorrà donare.

"Per l’edizione 2018 - dichiara il responsabile tecnico di Faenza Futura Basket Mario Floris - ci permettiamo di invitare per il momento serale dalle 21 alle 24 le società faentine e limitrofe a un momento dove atleti e atlete possano condividere il piacere del gioco al di là delle casacche e dei colori delle maglie. Questa potrebbe essere anche un’occasione importante perché la pallacanestro diventi un motivo di incontro e di inclusione e non un fertile terreno di polemiche e divisioni”.

"Si tratta di una manifestazione sportiva di grande attrazione per tutti gli appassionati di basket e non solo - aggiunge l'assessore allo sport del Comune di Faenza Claudia Zivieri - Lo sport è divertimento e competizione, ma anche aggregazione e senso di comunità e l'evento "Sempre in campo", ormai giunto alla sua terza edizione, ne rappresenta un chiaro esempio e pertanto invito la cittadinanza a partecipare". La manifestazione, è aperta al pubblico. La società richiede un contributo economico di 10 euro per far fronte alle spese organizzative e dà diritto alla maglia rappresentativa della giornata e a un pasto completo. Alle 12 è previsto un “taglio del nastro” con un brindisi beneaugurante. Per ulteriori informazioni si prega di scrivere all'indirizzo mail faenzafuturabasket@gmail.com.