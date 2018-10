Nuoto artistico, tanto allenamento per le ragazze del Centro Sub Nuoto Faenza

Come le amiche e gli amici del nuoto agonistico hanno iniziato a preparare la stagione sportiva 2018-2019 al raduno di Igea Marina a metà settembre, ma prima di gareggiare sul serio dovranno provare e riprovare, e provare ancora… Sono le sincronette del nuoto artistico, per le quali è in arrivo un’annata intensa ma che fa intravedere delle belle soddisfazioni.

Ad oggi sono 47 le atlete che si allenano già intensamente nelle piscine del centro sportivo comunale gestite dalla Nuova Co.G.I.Sport in Piazzale Pancrazi 1/A a Faenza: 7 sono le “Esordienti C” (le più giovani nate negli anni 2010 e 2011), 6 le “Esordienti B” (2009), 14 le “Esordienti A” (2007 e 2008), 10 le “Ragazze” (2004, 2005, 2006) e 10 le “Juniores” assieme alle “Seniores” (categorie unificate in Emilia-Romagna), con le più giovani nate nel 2003 e le più “anziane” nate nel 2000.

“Il nuoto artistico, che fino a un anno fa veniva chiamato ‘sincronizzato’, è uno sport di sacrificio - precisa Susanna Minelli, allenatrice e capo coach - e richiede molto tempo; anche quest’anno dobbiamo registrare l’abbandono della disciplina da parte di una decina di ragazze che, a malincuore, si sono trovate a dare la priorità agli studi universitari o al lavoro”. Questa disciplina unisce nuoto, elementi ginnici e danza, in cui le atlete eseguono esercizi coreografici in sincronia con la musica. Le competizioni si dividono in esercizi tecnici ed esercizi liberi. Sia gli esercizi tecnici sia quelli liberi possono essere di “Solo” (singolo), di “Duo” (doppio), o di Squadra. Gli esercizi liberi comprendono anche l'esercizio di combinato. Il nuoto artistico richiede forza, resistenza, flessibilità, grazia, abilità artistica, grande coordinazione dei tempi e padronanza dell'apnea subacquea.

“Le Esordienti C e B si allenano il lunedì e il giovedì per un’ora e mezza - spiega Susanna Minelli -, le altre, tre volte alla settimana per un’ora e mezza ed anche di sabato o di domenica per preparare le coreografie, nel caso sia libera la piscina di Via Marozza, che è la nostra ‘casa’”. Alle gare le atlete del Centro Sub Nuoto Club 2000 concorrono nelle specialità Squadra (tutte le categorie), Trio (le sole Esordienti C), Duo (in base ai meeting ai quali partecipano), Solo (Ragazze, Juniores e Seniores). Michela Vendemmiati allena le Esordienti C, Gessica Rontini le Esordienti B, mentre Susanna Minelli si occupa di tutte le altre e di coordinare l’intero settore anche nei rapporti con la Federnuoto e gli Enti di propaganda. Tanto allenamento, dunque, in attesa di gare che sembrano lontane nel tempo ma alle quali le faentine vogliono farsi trovare perfette.

La prima uscita stagionale vedrà le piccole Esordienti B e C alla “Prova Stelline” in programma a Faenza il 16 dicembre; il 3 marzo tutte le atlete saranno in gara nella vasca “di casa” nel 1° Trofeo F.I.N. all’interno del circuito emiliano-romagnolo. Altre competizioni sono previste per il 14 aprile a Lugo (2° Trofeo F.I.N., con le stesse modalità), per il 5 maggio a Faenza (esclusivamente esercizi di Solo), per il 19 maggio ancora a Faenza (3° Trofeo F.I.N. riservato alle Esordienti), per il 2 giugno a Parma (3° Trofeo F.I.N. riservato a Ragazze, Juniores e Seniores). “Ci aspettano anche altre gare fuori città da marzo in avanti - conclude Susanna Minelli -: saranno in ambito regionale organizzate dal Centro Sportivo Italiano, inoltre risponderemo agli inviti di altre società”.