Nuoto, donato un defibrillatore per gli atleti del lago le Ghiarine

La squadra di nuoto pinnato ravennate Blu Atlantis, in collaborazione con la Fipsas Sezione Ravenna e gli sponsor, ha acquistato un defibrillatore dae che sarà ubicato in maniera fissa nella sede Provinciale della Federazione pesca e attività subaquee del lago le Ghiarine a Fosso Ghiaia, che sarà disponibile per tutti i frequentatori nel Centro Federale. All’interno dek comprensorio si svolgono attività sportive, manifestazioni sportive a livello nazionale e mondiale, attività didattiche e ludiche nonchè eventi sportivi rivolti alla disabilità. Gli atleti del nuoto pinnato di Ravenna potranno così allenarsi nel lago, così pure i pescatori e gli atleti apneisti. Lo strumento può essere adoperato da una persona formata attraverso un corso di rianimazione cardiopolmonare con utilizzo dae.