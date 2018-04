Nuoto, doppio podio per le faentine del nuoto artistico al Trofeo Regionale

I primi giorni di aprile hanno portato un paniere di soddisfazioni al Centro Sub Nuoto Club 2000, in particolare dal punto di vista della crescita degli atleti più giovani che si è manifestata con risultati che hanno fatto la gioia degli allenatori della società di Faenza.

Domenica 8 aprile si è chiuso a Carpi con un carico complessivo di medaglie per le nuotatrici e i nuotatori manfredi il Gran Premio Emilia-Romagna riservato alle categorie Esordienti “A” ed Esordienti “B”, al quale hanno partecipato i migliori atleti della regione. Nella prima parte del Gp, andata in scena alla piscina comunale di Cervia il 17 e il 18 marzo sono arrivati risultati da incorniciare. Giada Minelli si è imposta nei 50 e nei 100 metri rana, oltre che nei 100 misti; medaglia d’argento di valore nei 50 stile libero per Francesca Neri, la quale si è anche presa il bronzo nei 100 e nei 200 misti; terzo gradino del podio per Alex Gaddoni nei 50 farfalla, mentre la staffetta femminile 4 per 100 misti composta da Andrea Maltoni, Sofia Carroli, Nicole Scalini e Francesca Neri ha conquistato la piazza d’onore. Per effetto di questi superbi risultati e dei conseguenti punteggi, il Centro Sub Nuoto ha conquistato l’accesso al Torneo a Squadre Esordienti “A” ed Esordienti “B” che si è svolto domenica scorsa a Carpi dove si affrontavano le migliori otto formazioni in campo femminile e in campo maschile. Qui le Esordienti “A” hanno ottenuto un bel terzo posto: la squadra era composta da Giulia Azzotti, Francesca Neri, Nicole Scalini, Sofia Carroli e Andrea Maltoni. Quinto posto pregiato sia per la squadra femminile sia per la maschile della categoria Esordienti “B”. Vittorie sfiorate per le syncronette del nuoto artistico alla Gare regionale organizzata dalla FederNuoto nella piscina di Lugo: la Piccola squadra “Junior” ha portato a Faenza un brillante secondo posto, mentre la Piccola squadra “Ragazze” si è dovuta accontentare del terzo gradino del podio.

Per la pallanuoto giovanile, di fronte al pubblico amico la squadra Under 15 si è imposta alla Reggiana per 11 a 8, ottenendo quindi la seconda vittoria consecutiva. Gli Under 12 hanno invece ceduto il passo agli ospiti della Polisportiva Novafeltria, che ha vinto per 11 a 3, risultato che nel punteggio punisce oltre misura i faentini. Era ferma invece la squadra Under 17 che tornerà in acqua domenica prossima 15 aprile alle 14, quando nella vasca “di casa” in Via Marozza a Faenza riceverà l’Olimpia Vignola, nell’ambito della quinta e ultima giornata della seconda fase di qualificazione del campionato regionale di categoria. Da registrare, infine, il terzo posto nella staffetta 4 per 60 stile libero dei nuotatori Master alla “Gara delle Staffette” programmata domenica 25 marzo a Casalecchio di Reno con l’unica formazione del Centro Sub Nuoto iscritta alla manifestazione, composta da Claudio Magliola, Milena Melandri, Francesca Benzi e Daniele Morini. Per i Master il prossimo appuntamento è fissato per domenica 22 aprile.