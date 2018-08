Nuoto, due giovani atleti faentini al Campionato italiano di Categoria Juniores e Cadetti

Il Centro Sub Nuoto Club 2000 accende i riflettori sui due giovani nuotatori che hanno portato nelle rispettive categorie i migliori risultati della stagione sportiva 2017-2018 giunta all’ultimo evento. I faentini Michele Busa e Sofia Salaroli rappresenteranno la società manfreda al Campionato italiano Fin di Categoria Juniores, Cadetti e Seniores, in programma da venerdì 10 a lunedì 13 agosto al Foro Italico in Roma.

Busa, che compirà 17 anni il 21 agosto, gareggerà nella categoria “Juniores” nei 50, nei 100 e nei 200 metri farfalla, oltre che nei 50 dorso e nei 50 stile libero: dato il numero di gare alle quali è iscritto, sarà pertanto impegnato sabato 11, domenica 12 e lunedì 13 agosto. Si presenta a Roma con un buon numero di successi e di podi ottenuti in questa stagione e, in particolare, con 5 medaglie d’oro vinte rispettivamente proprio nei 50 metri, nei 100 e nei 200 farfalla, nei 50 stile libero e nei 50 dorso alle finali dei Campionati Emilia-Romagna di Categoria Fin in vasca lunga.

Sofia Salaroli (classe 2000, categoria “Cadetti”) sarà al via con buone prospettive domenica 12 solo nella sua specialità dei 200 metri farfalla, che ha corso in 2’28”12 ai Campionati regionali ottenendo il terzo posto. Venerdì 10 agosto i due portacolori della società di Faenza partiranno alla volta della Capitale: ad accompagnarli sarà l’allenatore Giorgio Maccolini. “Si sono allenati intensamente fino all’ultimo momento - afferma il coach - li ho visti in forma, determinati e tranquilli, consapevoli dell’importanza della competizione, alla quale sono stati chiamati partecipare in virtù dei loro meriti. Sono certo che al momento di entrare in acqua per le gare sapranno tirare fuori la grinta che possiedono. La partecipazione di Sofia e di Michele al Campionato italiano Fin di Categoria aggiunge soddisfazione a quella che ha ci riservato in questa stagione agonistica l’impegno di tutti i nuotatori nelle varie categorie: il Centro Sub Nuoto sta crescendo e questi sono segnali importanti”.