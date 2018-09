Nuoto, il team Rinascita si prepara ad affrontare una nuova stagione di successi

La società sportiva Rinascita Nuoto Team Romagna ha iniziato nell’ultima settimana di agosto la sua attività, pronta ad affrontare la nuova stagione ormai alle porte. Già novanta atleti più grandi, fra gli oltre 250 tesserati alla Federazione Italiana Nuoto, hanno partecipato al primo appuntamento stagionale nel collegiale di preparazione che si é svolto a Lido di Spina, mentre i più giovani Esordienti inizieranno l’attività il prossimo 17 settembre.

Nel corso dell’ultima stagione Rinascita ha collezionato ottanta medaglie ai campionati Regionali, mentre nella scorsa stagione ha ottenuto il quinto posto nella graduatoria regionale assoluta. In campo nazionale, 22 atleti della Rinascita hanno partecipato quest’anno in gare individuali o in staffetta ai Campionati Nazionali Fin, invernali, primaverili ed estivi ottenendo, ai Criteria Nazionali giovanili di Riccione, un argento nei 100 dorso con Lorenzo Tassinari. La società ravennate, che conta fra le sue stelle Mirko Mazzari, due Olimpiadi e una finale nei 200 dorso ad Atlanta nel 1996 e diversi atleti che negli anni scorsi hanno fatto parte delle nazionali giovanili come Sara Palleri, Anna Castellari e Giulia Arfellini nel nuoto in vasca oltre a Filippo Galli nel nuoto di fondo, ha tenuto fede alla sua tradizione anche nella stagione appena conclusa, con il giovane nuotatore ravennate Lorenzo Tassinari che ha contribuito alla vittoria della rappresentativa della Nazionale Giovanile alla Mediterranean Cup svoltasi a Limassol (Cipro), in cui si misuravano i migliori atleti europei della Categoria Ragazzi.

Rinascita inoltre organizza tradizionalmente tre Meeting giovanili di livello nazionale e un Meeting nazionale Master, che vedono ogni anno a Ravenna la presenza di almeno 2.600 atleti, oltre a una gara nazionale in acque libere che coinvolge solitamente 450 nuotatori dalle categorie giovanili a quelle Master.