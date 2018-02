Nuoto, le atlete faentine centrano il podio al Trofeo Carpi

Nella seconda fine settimana di febbraio sono tornate in acqua per gare “che contano” le ragazze del nuoto artistico (questa la denominazione dell’ormai ex nuoto sincronizzato) del Centro Sub Nuoto Club 2000, brave a centrare quattro posizioni da podio al Trofeo regionale Carpi Syncro 2018. Spicca il successo della Piccola squadra Esordienti “A” e ha valore il secondo posto della squadra “Ragazze”; piazza d’onore per il Trio Juniores e medaglia di bronzo per il Trio nella categoria Senior.

Amaro finale di partita invece per la squadra Under 17 di pallanuoto, che va sotto, recupera lo svantaggio, effettua il sorpasso e non conserva il margine per vincere. Il team allenato da Massimiliano Moretti è impegnato nel campionato emiliano-romagnolo della Federnuoto di cui si è aperta per i faentini la seconda fase di qualificazione nella parte meno nobile del calendario: la prima giornata del raggruppamento B vedeva il Centro Sub Nuoto in trasferta a San Giovanni in Persiceto per affrontare la Persicetana, che si è aggiudicata l’incontro per 9 a 7. “Bellissima partita, molto intensa e fisica - commenta coach Max Moretti -. I ragazzi sono partiti motivati e concentrati, riuscendo a rimontare dallo 0 a 3 iniziale e portandosi sul 3-3. Per tutta la partita hanno mantenuto il vantaggio sul 7 a 6, ma a due minuti dal termine un’espulsione definitiva è risultata penalizzante al punto di fare perdere l’incontro. A dispetto del risultato negativo - aggiunge l’allenatore -

sono contento di come la squadra ha giocato: non si merita la sconfitta ma lo sport è così; sarà per la prossima”. Per i faentini sono andati a rete Busa, Barbieri, Marchi, Bacci e Ponti. I biancazzurri osserveranno quindi un turno di riposo in corrispondenza della seconda giornata, per poi tornare in acqua domenica 11 marzo in trasferta contro la Coop Parma. Nel prossimo weekend tornerà in scena la squadra Under 12 nella quinta giornata di andata del girone romagnolo del campionato Uisp: sabato 17 febbraio alle 17.30 sarà in trasferta allo Stadio del Nuoto di Riccione per affrontare i pari età della locale Polisportiva.