Nuoto pinnato, grande successo per gli esordienti della Blu Atlantis

Domenica a Modena alla piscina Dogali, in vasca da 25 metri, si è svolto il trofeo giovanissimi open, all’interno del quale è stato premiato come migliore atleta esordiente regionale Fiorini Gabriele nella categoria B2. Matteo Guerrini vince oro su tutto 50, 100 pinne e 100 mono gialla, Fiorini Gabriele oro nei 50 e 100 pinne, Novelli Marco argento nei 50 e 100 pinne. Grande staffetta 4x50 con Guerrini, Roversi, Novelli, Fiorini che si aggiudicano l’argento a una manciata di centesimi dai primi. Migliorano i loro personali alla loro prima esperienza in trasferta Milanesi Francesco, Vlad Ilaria e il giovanissimo Fiorini Tommaso. La squadra si aggiudica il settimo posto per quanto riguarda la categoria esordienti, mentre la squadra Master con Fiorini Davide, Giorgia Crivellari e Gianola Marta rimangono saldamente al secondo posto dietro la squadra Guardia di Finanza, organizzatrice della manifestazione. Prossimo appuntamento per il 25 e 26 maggio al Trofeo della Ghirlandina, dove nella vasca da 50 metri si misureranno nuovamente gli esordienti, accompagnati anche dalla squadra Agonista e Master.