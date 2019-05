Nuoto pinnato, pioggia di medaglie per la squadra bizantina

Nel trofeo internazionale della Ghirlandina svoltosi a Modena domenica, gli esordienti della squadra bizantina fanno incetta di medaglie. Marco Guerrini vince oro su tutte le distanze e discipline, Gabriele Fiorini agguanta due argenti, Marco Novelli sale sul podio posizionandosi al secondo posto per ben due volte. Michela Masotti agguanta due bronzi, Daria Melandri un bronzo, Anita Monti un argento. Imasuen Homocaro Solom vince nei 50 metri e nei 100, conquistando il primo posto della sua categoria. Trionfo nella staffetta 4x50 per Guerrini, Roversi, Novelli e Fiorini che migliorano anche il loro tempo personale. Buone le prestazioni anche per Vlad Ilaria e Milanesi Francesco, che si posizionano a un soffio dal podio, cosi pure nella prima staffetta femminile composta da Masotti, Vlad, Monti e Melandri.