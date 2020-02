Nuoto pinnato, rientrato il Blu Atlantis.Ra dalla trasferta in Ungheria

Rientrata la squadra bizantina dalla trasferta in Ungheria dove si sono svolte le gare valevoli per la Cmas Wolrd Cup. Hanno partecipato Federico Rampino, Noemi Bandini,Martina Guerrini, Matilda Tonelli e Nicholas Vistoli alla sua prima gara dopo il recupero per l’infortunio subito alla caviglia e Claudia Corelli che ha migliorato alcuni dei suoi personali. Anche se non sono arrivate medaglie, l’allenatrice Marina Casadio e la direttrice tecnica Marta Gianola sono soddisfatte di questa esperienza che ha messo in luce i punti su cui lavorare per i prossimi obiettivi. Sono rientrati da Agropoli anche gli agonisti che hanno partecipato ai Campionati Italiani di categoria con l’allenatrice Giorgia Crivellari. Da segnalare le due medaglie vinte da Matteo Guerrini: un oro nei 50 mt e un argento nei 100 mt entrambe categoria monopinna, oltre alle buone prestazioni di Sebastiano Fabbri e Francesco Pasqualone.