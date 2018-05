Nuoto sincronizzato, le nuotatrici lughesi ai campionati regionali di Faenza

Agonismo e spettacolo alla piscina comunale di Faenza per i campionati regionali di nuoto sincronizzato. Domenica si sono disputati, nelle strutture degli impianti sportivi composti da sette vasche della piscina comunale di piazzale Pancrazi, i campionati regionali esordienti Uisp di nuoto sincronizzato. La specialità acquatica, inquadrata come disciplina tecnico-combinatoria, unisce il nuoto a elementi ginnici e di danza, nei quali gli atleti eseguono performance coreografiche in piscina, in sincronia con la musica e tra tutti i componenti l'esercizio.

La manifestazione ha visto il susseguirsi delle varie performance degli atleti delle squadre provenienti da tutta la regione, durante i quali giudici attenti, ai bordi della vasca, sono sati chiamati a vagliare gli esercizi in singolo/solo, duo, trio, a squadra e combinato, in particolare a valutarne l’esecuzione, sincronismo, coreografia, interpretazione della musica e modo di presentazione. Le sincronette scese in vasca, in un tripudio di costumi colorati, hanno dato spettacolo, coinvolgendo la tribuna gremita da genitori, parenti e amici delle stesse che partecipava incitando e applaudendo a tempo di musica le proprie beniamine.

In rappresentanza di Lugo hanno partecipato le due compagini di nuoto sincronizzato della Romagna estense il Nuoto Club Lugo e lo Swim Team Lugo. La domenica faentina, baciata da un caldo sole primaverile, e la connotazione agonistica dell’evento, ha visto premiate e salire sul podio le atlete migliori, senza però dimenticare il costante impegno e lo spirito di sacrificio di tutte le partecipanti, che ampiamente hanno onorato l’impegno competitivo.

