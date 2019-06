Nuoto sincronizzato, Swimfit chiude la stagione con brillanti risultati

Swimfit chiude la stagione di gare con un brillante risultato. Le ragazze del nuoto sincronizzato di Ravenna hanno partecipato alla loro ultima competizione dell’anno. La manifestazione regionale FIN svoltasi a Parma ha infatti aggiunto al già ricco medagliere uno strepitoso argento per la squadra categoria ragazze. Swimfit termina quindi la stagione portando al collo ben 6 ori, 8 argenti e 6 bronzi circondati da tantissimi altri risultati degni di nota, che piazzano la società al quinto posto nella classifica FIN propaganda delle società in regione per la stagione 2018/2019. È quindi tempo di un po’ di meritato riposo estivo per atlete e allenatrici, che si rivedranno solo a luglio per alcuni allenamenti che rinfrescheranno la memoria alle ragazze in vista dell’appuntamento di settembre con il camp organizzato dalla società per tutte le sue atlete.