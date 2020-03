Nuoto sincronizzato, Uisp Ravenna conquista 4 podi su 5 gare

Medaglia d’oro per la piccola squadra ragazze - Maria Sole Botti, Diana Francesconi, Anna Petroncini,Anna Violani - e medaglia di bronzo per la piccola squadra esordienti A - Michelle Bombardi, Linda Magnarello, Michelle Munafò, Lisa Galeazzi, Alessia Gropasi. Il duo esordienti A (Michelle Bombardi, Michelle Munafò) ha conquistato un ottimo terzo posto su 11 esercizi in gara. Infine medaglia di bronzo anche per il trio categoria ragazze (Maria Sole Botti, Diana Francesconi, Anna Violani). Grande soddisfazione quindi per atlete e genitori, ma anche per i nuovi allenatori Daniele Tambini e Jessica Villa (ex atleta) che da quest’anno collaborano con la Sincro Uisp Ravenna a stretto contatto e sotto la continua supervisione di Chiara e Cristina Sangiorgi, tecnici federali ormai veterani nel settore del sincronizzato.

Gallery