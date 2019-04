Nuoto sincronizzato, una domenica di grandi soddisfazioni per il Swimfit

Doppio successo per Swimfit che ancora una volta si fa notare in regione. Il trofeo Fin regionale svoltosi a Lugo questa domenica ha visto la riconferma sul gradino più alto del podio per la squadra categoria ragazze che aggiunge un altro oro al già ricco medagliere della società ravennate di nuoto sincronizzato. Ma non finisce qui, perché Swimfit conquista anche uno strepitoso terzo posto nel solo categoria juniores. Ottime anche le prestazioni degli altri esercizi in gara che in ben due occasioni hanno sfiorato il podio per un soffio. Una domenica di grandi soddisfazioni quindi per le allenatrici e tutto lo staff Swimfit che si prepara a lavorare sodo in vista dei prossimi appuntamenti.