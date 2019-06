Nuoto, successi e podi per i faentini ai Campionati Libertas

I portacolori del Centro Sub Nuoto Club 2000 sono tornati con un ampio bottino di medaglie dal 65esimo Campionato nazionale di nuoto organizzato dal Centro Nazionale Sportivo Libertas, con l’approvazione della Federazione Italiana Nuoto dal 20 al 23 giugno scorsi nella piscina comunale di Chianciano Terme e riservato alle categorie Esordienti C, Esordienti B, Esordienti A, Ragazzi, Juniores ed Assoluti (Cadetti e Seniores), femminili e maschili.

A mettersi in evidenza sono stati i nuotatori che hanno collezionato risultati da podio nei vari meeting organizzati nell’arco della stagione. Nella categoria Junior brillano il primo posto di Mattia Gaddoni nei 100 metri rana e il secondo di Simone Mazza nei 100 dorso. Le medaglie d’oro nella categoria Ragazzi sono arrivate da Edoardo Rimini e dalla staffetta 4 per 50 mista femminile (Maltoni, Gionta, Scalini e Neri), accompagnate dagli argenti nella 4 per 50 mista maschile (Mamini, Caggiano, Cristofori e Ranieri), di Lorenzo Caggiano e Gaia Gionta entrambi nei 100 rana. Mattatore tra gli Esordienti A è stato Nicola Bruschi vincitore nei 50 stile libero e nei 100 dorso oltre che secondo nei 100 stile libero e nella staffetta 4 per 50 misti assieme a Minardi, Rondinini e Fiorentini. Bella la prova della staffetta 4 per 50 mista maschile (Marziale, Tramonti, Ferrini e Gaddoni) giunta seconda nella categoria Esordienti B. A completare un quadro dipinto con ottimi risultati sono arrivate dieci medaglie di bronzo tra individuali e staffette.