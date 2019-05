Nuoto, Swimfit fa incetta di medaglie in due competizioni

Ottimi risultati per il gruppo Swimfit, che ha gareggiato alla manifestazione regionale Uisp a Modena portando a casa un argento per il libero combinato categoria ragazze e un bronzo per la piccola squadra juniores. Degna di nota anche la squadra esordienti A che si è difesa benissimo. Grandi riconferme anche dal secondo gruppo di atlete, che era in trasferta a Este per partecipare alla terza edizione del trofeo “Memorial Chiara Gemmo”. Le due atlete soliste categoria ragazze conquistano un argento e un bronzo. Grandi piazzamenti anche per i due doppi categoria ragazze che chiudono la competizione con un argento e un quarto posto a un soffio dal podio. Riconfermata la squadra categoria ragazze, che ancora una volta sale sul podio mettendo al collo una stupenda medaglia di bronzo. Motivo di grande orgoglio personale e dell'intera società, infine, la medaglia d'oro al collo dell'atleta Sara Lazzari per il solo categoria Speciale juniores.