Nuoto, un intenso weekend di gare per il Centro Sub Nuoto Faenza

L’attività agonistica del Centro Sub Nuoto Club 2000 Faenza è proiettata alle intense giornate di sabato 3 e domenica 4 marzo dopo che l’ultimo weekend di febbraio è trascorso senza impegni. Torna in vetrina il nuoto artistico (nuova denominazione internazionale del “sincronizzato”) che porta nella vasca dell’impianto principale del Centro sportivo di piazzale Pancrazi a Faenza circa 400 atlete di 14 società dell’intera Emilia-Romagna per il primo Trofeo regionale della FederNuoto dell’annata. Domenica 4 marzo dalle 9.30 fino a sera, con una pausa nell’ora di pranzo, si potrà assistere dalla tribuna con ingresso libero alle competizioni di tutte le categorie in tutte le specialità (Solo, Duo, Piccola Squadra, Grande Squadra). Per le Esordienti “C”, “B” ed “A” è previsto un programma tecnico con figure obbligatorie, mentre per le Ragazze, le Juniores e le Assolute ci sarà un programma libero. La mattinata vedrà in acqua le Esordienti, mentre al pomeriggio, dalle 14.30, saranno in gara le altre categorie. Il Centro Sub Nuoto, che organizza il Trofeo, schiera le sue 45 atlete che si presentano con diverse prospettive da podio. Coloro che si recheranno domenica in piscina per una sana nuotata si troveranno “sfrattati” dalle gare di nuoto artistico dall’impianto principale, ma avranno a disposizione dalle 8.15 alle 19 la nuova vasca di via Marozza a cui si accede anche da piazzale Pancrazi.

Domenica 4 marzo è previsto il ritorno in acqua, in trasferta, per i nuotatori Master, mentre i nuotatori delle categorie Ragazzi, Juniores, Cadetti e Seniores se la vedranno da sabato 3 a Forlì con il primo weekend delle Finali dei Campionati regionali in vasca corta della FederNuoto, che si concluderanno domenica 11 marzo. Per questa importante “quattro giorni” di gare il Centro Sub Nuoto ha convocato Rebecca Gondoni, Sofia Monti, Angela Panzavolta, Irene Roncasaglia, Martina Venieri, Sofia Salaroli, Axel Mamini, Davide Ranieri, Lorenzo Caggiano, Michele Busa, Alessandro Ciaranfi, Alberto Ferrari, Stefano Raffaele Berti e Andrea Leonardi.

Rientra in acqua anche la squadra Under 12 di pallanuoto nella prima giornata di ritorno del girone romagnolo del campionato Uisp: sabato 3 marzo alle 17 riceverà nella piscina di via Marozza i pari età della Amici Nuoto Romagna di Cesena, che all’andata prevalse per 7 a 6. Gli Under 15 avrebbero dovuto giocare nella quarta giornata regionale del campionato Fin di categoria sabato 3 marzo alle 18 per ricevere la CooperNuoto Carpi, ma l’incontro ha subìto uno spostamento a un’altra data ancora da definire; ora in calendario, di certo, c’è la trasferta al Centro “Negri” di Parma del 18 marzo contro la Polisportiva Coop Parma. Restano ancora fermi gli Under 17 che devono attendere fino a domenica 11 marzo la trasferta contro la Polisportiva Coop Parma, sempre al Centro “Negri”.