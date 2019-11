Nuovi palloni pressostatici al circolo tennis di Conselice

Due nuovi palloni pressostatici negli impianti sportivi del circolo tennis di Conselice, che sostituiscono quelli precedenti vecchi di oltre trent'anni. I lavori fanno parte di un pacchetto di migliorie e di messa in sicurezza degli impianti sportivi del Circolo del tennis di via Don Gianstefani e prevedono, oltre all’installazione delle due nuove coperture pressostatiche con i relativi impianti di illuminazione a led, la sostituzione del vecchio generatore di calore con l’acquisto di un nuovo soccorritore per uno dei due palloni, la messa a norma dell’impianto elettrico generale, dei depositi dei generatori e l’acquisto ed il montaggio di nuove serrande tagliafuoco. Nei giorni scorsi è già stata montata una prima copertura pressostatica, mentre l’installazione della seconda copertura è prevista entro Natale.

“Continua il nostro impegno ossessivo per la messa in sicurezza ed il miglioramento del patrimonio pubblico. Lo sport per crescere soprattutto fra i giovanissimi abbisogna sia di impianti adeguati che di maestri e associazioni vivaci e impegnate a promuovere attività e iniziative. Anche così si fa comunità - afferma il Sindaco Paola Pula - Tutto questo per poter completare nel minor tempo possibile gli interventi di adeguamento alle normative vigenti in materia di prevenzione incendi. In questi anni la struttura sportiva gestita dal Circolo Tennis di Conselice ha promosso diversi progetti di formazione sportiva rivolta ai giovanissimi, sia durante i campi estivi sia nella lunga stagione invernale e quest'ultimo intervento permette un rilancio dello sport tennis in totale sicurezza. Lo stanziamento finanziato dall'Amministrazione Comunale in accordo con il Circolo Tennis ammonta complessivamente a 120mila euro".