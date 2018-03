Occhio all'accoppiata Usa Corbett-Powell: per l'OraSì trasferta a Montegranaro

Seconda trasferta consecutiva con vista sui playoff per l'OraSì, di scena domenica alle 18 a Porto San Giorgio contro la XL Extralight Montegranaro degli ex Ceccarelli e Rivali. Si tratta di uno scontro molto impegnativo alla luce del valore dei marchigiani, che dopo aver rappresentato la grande sorpresa del girone di andata sono riusciti a dare continuità ai propri risultati restando saldamente all'interno delle migliori posizioni di classifica e quindi sempre vicini ai playoff. L'accoppiata Usa Corbett-Powell è sinonimo di rendimento regolare e su ottimi livelli, il veterano Valerio Amoroso poi sta vivendo una stagione eccellente. L'OraSì viene da una sconfitta in volata a Verona, dove ha espresso comunque un buon rendimento salvando la differenza-canestri e nella circostanza andrà a caccia di due punti molto importanti per aspirare ad un posto nei playoff.

Ecco la presentazione del match di coach Antimo Martino: "Ci aspetta una partita difficile contro una squadra che sta disputando una stagione importante e grazie alla sua regolarità occupa le prime posizioni di classifica fin dall'inizio. Montegranaro ha un roster dotato di grandissimo talento con ruoli ben definiti ed il giusto mix di esperienza e qualità. Si tratta di una squadra dall'elevatissimo potenziale offensivo che chiaramente dovremo cercare di limitare. Dalla Coppa Italia in poi siamo cresciuti e stiamo disputando partite di livello, rispetto a Verona però se vorremo pensare di tornare a casa con i due punti dovremo compiere uno step ulteriore in termini di concretezza, anche perchè in questo momento della stagione ogni gara ha un'importanza notevole e nessuno ti regala niente, soprattutto quando si gioca fuori casa".