Olimpia Teodora, doppietta di grandi ospiti per salutare le squadra al PalaCosta

Settimana di visite importanti durante gli allenamenti delle ragazze della Conad Olimpia Teodora al PalaCosta. Venerdì a salutare la squadra prima della lunga trasferta a Marsala è stata la ravennate Simona Rinieri, Campione del Mondo 2002 con la maglia della nazionale azzurra. Giovedì pomeriggio era stata invece Henriëtte Weersing, schiacciatrice olandese vincitrice di Coppa Campioni e Mondiale per Club con l’Olimpia Teodora tra 1991 e 1993, a far capolino durante l’allenamento. Due grandi sorprese per le Leonesse ravennati, sempre più consapevoli del valore storico della maglia dell’Olimpia Teodora.