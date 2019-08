Olimpia Teodora, parla il neo dg Bottaro: "L’obiettivo è quello di consolidare la società"

La sala consiliare del Comune di Ravenna ha ospitato la presentazione del nuovo direttore generale dell’Olimpia Teodora, Giorgio Bottaro. Ad accogliere l’atteso ritorno in città del dirigente, che ha appena chiuso la sua prestigiosa esperienza in FIGC come responsabile organizzativo del Club Italia, una folta platea ricca di personalità dello sport ravennate. “È una giornata importante per lo sport ravennate il ritorno di Bottaro, una delle migliori professionalità che la nostra città ha saputo esprimere a livello nazionale, che si unisce a un panorama di dirigenti sportivi di primissimo piano e di grande valore - commenta il sindaco Michele De Pascale -. Ci sono grandi aspettative per il volley femminile, punto di riferimento da sempre a Ravenna e che auspichiamo sia sempre uno stimolo per le giovani generazioni verso la pratica sportiva, compagna di vita e di orientamento educativo per le famiglie. Investire energie nell’ambito sportivo è determinante per diversi motivi. Ritengo che, oltre agli importanti successi sul campo, siano fondamentali quelli legati alla salute e all’aspetto etico, grazie ai valori che l’attività fisica può trasmettere per una crescita armonica delle persone. Da parte dell’amministrazione ci sono importanti investimenti sulle palestre. Presto sarà pronta quella di Lido Adriano e a breve inizieranno i lavori per la realizzazione del nuovo palazzetto. Così come le imprese ravennati stanno facendo tanto per lo sport, anche in questi anni difficili. L'invito che faccio, per poter proseguire in questo percorso di crescita, grazie a società sportive sane e modello nel panorama nazionale, è di un’attenzione sempre più forte del mondo dell’economia ravennate al sostegno di tutte le attività sportive della nostra città. Rappresenta un momento di marketing per le imprese, ma anche di responsabilità sociale nel sostenere chi fa le cose per bene. E qui ci sono le condizioni”.

“Stiamo cercando – ha poi spiegato il presidente di Olimpia Teodora, Paolo Delorenzi – di riportare l’Olimpia Teodora al livello che merita e che la città merita, e una figura come Giorgio Bottaro rappresenta il salto di qualità perfetto per avere una società organizzata bene e gestita meglio”. Commenta Bottaro: “Passati 33 anni da quando ho iniziato a fare il dirigente a Ravenna, si chiude un cerchio e torno in città in maniera definitiva, per restituire qualcosa alla città che mi ha cresciuto. Negli ultimi anni sono stato sollecitato da più parti a ragionare su un mio ritorno a Ravenna, oggi sono maturate le condizioni e sono contento di poter essere stato coinvolto, prima di tutto da Paolo Delorenzi, come Direttore Generale dell’Olimpia Teodora. L'obiettivo è quello di consolidare la società, prima di un eventuale salto di qualità, ricetta valida per tutto lo sport anche a Ravenna, perché non dobbiamo pensare soltanto vincere a campionati, ma a creare modelli positivi e portare valori nella società. Lo sport, infatti, assieme a famiglia e scuola, è uno dei tre punti fondamentali per la crescita dei giovani, perchè insegna l’aiuto reciproco e lo stare insieme. Vorrei che Ravenna fosse un centro intellettuale dello sport, dove si creino opportunità per giocatori, allenatori e dirigenti locali. Dobbiamo tutti insieme fare rete, con l’Amministrazione, con le imprese e nello sport, perché da soli non si ottiene nulla. La sfida dell’Olimpia Teodora di quest’anno è quindi, prima che legata al risultato sportivo, una sfida di affetti e di legame con la città. Ci interessa assolutamente prima di tutto riempire il PalaCosta e creare le basi per riempire eventualmente in futuro il nuovo Palazzetto dello sport che sorgerà. In massimo tre anni puntiamo a tornare in Serie A1, ma quello che ci preme è farlo con la solidità, il budget e i legami giusti per rimanerci”.