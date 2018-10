Oltre 2300 tesserati: il Romagna in Volley ha inaugurato la stagione 2018-19

Il Romagna in Volley ha inaugurato ufficialmente la stagione 2018-19 con la tradizionale festa che si è tenuta oggi a Mirabilandia. Il consorzio pallavolistico con base logistica a Cesena e presieduto da Maurizio Morganti, si è ritrovato con i suoi 2.300 tesserati. I numeri sono imponenti: 10 società (Porto Robur Costa, Volley Club Cesena, Cervia Volley, Volley Cesenatico, Longiano Sport, Rubicone in Volley, Arcobaleno Forlimpopoli, Around Cesena, Spem Faenza, Beach Volley Cesenatico); 120 squadre, 80 allenatori, oltre 100 dirigenti.

"In un momento storico dove vengono spesso premiate le divisioni - ha spiegato Morganti - lo scopo del consorzio Romagna in Volley va nella direzione dell’unire le forze, affinché le 10 associazioni sportive romagnole aderenti, tramite la direzione tecnica comune del prof. Pietro Mazzi, promuovano il miglioramento e la crescita tecnico-sportiva dei ragazzi e delle ragazze con la formazione continua dei nostri allenatori, tecnici di alto livello ed educatori sensibili. Inoltre, uno dei punti fondamentali, è la libera circolazione dei giovani atleti tra le associazioni aderenti, che si comportano come un unico club sportivo".