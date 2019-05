Open day della società sportiva per conoscere le attività calcistiche

Venerdì 24 maggio, dalle 18, la Società sportiva Asd Mezzano apre le proprie porte ai bambini e alle bambine nati dal 2008 al 2014, interessati a conoscere le attività calcistiche del settore giovanile. L’open day, con il patrocinio dell’assessorato alla Sport del Comune, darà modo alle famiglie di entrare in contatto diretto con i tecnici specializzati e visitare le strutture del Centro sportivo “Sabino di Nunno” di Mezzano, in via don Elvezio Tanasini (ex via Reale 278/H).

Sono previsti ulteriori due appuntamenti: alle 18 di mercoledì 5 giugno dedicati ai bambini e alle bambine degli anni 2010-2014 e di venerdì 7 giugno per ragazzi e ragazze nati negli anni tra il 2008 e il 2011. Per informazioni consultare la pagina facebook @forzamezzano o contattare Veraldo Bandi al numero 3398890048.

Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!