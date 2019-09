OraSì a corrente alternata, Piacenza va come un diesel e vince

Dopo Forlì, l'OraSì Ravenna esce sconfitta anche dal PalaBanca. L'Assigeco Piacenza si è imposta sul secondo turno di Supercoppa LNP col punteggio di 84 a 79. Leoni bizantini positivi per 20 minuti, i primi, chiusi con un vantaggio di 5 punti dopo esser stati avanti anche di sette lunghezze nel primo quarto. Nel secondo tempo è calata l'intensità dei romagnoli, mentre contemporaneamente si è acceso il diesel dell'Assigeco.

Da un lato Piacenza ha tirato fuori sotto canestro l'aggressività mancata nei primi due quarti, dall'altra la difesa ravennate ha cominciato a fare acqua, incassando anche un passivo di 17 punti da recuperare. Nel finale vane le velleità della compagine di coach Massimo Cancellieri di rimonta. Da segnalare i 33 punti di Thomas per Ravenna, sempre al centro dell’azione d’attacco ospite. L’ingresso al PalaBanca è stato a offerta libera e l’intero incasso della partita verrà devoluto in beneficenza alla Croce Rossa Italiana – Comitato di Codogno.

Giovedì riparte la campagna abbonamenti “Unisciti a noi”. La seconda fase, aperta a tutti, prevede la vendita libera dei posti disponibili per le gare interne al Pala De André. Gli uffici del Basket Ravenna, in Viale della Lirica 21, saranno aperti giovedì dalle 10 alle 15 e venerdì dalle 10 alle 13. Gli orari della prossima settimana verranno comunicati nei prossimi giorni. Per informazioni: 0544 450598 e segreteria@basketravenna.it