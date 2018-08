OraSì, Adam Smith e Josh Hairston sbarcano a Ravenna

Coach Mazzon presto abbraccerà Adam Smith e Josh Hairston. I due americani dell'OraSì Ravenna sono sbarcati all'aeroprto Marconi di Ravenna provenienti dagli Usa su due distinti voli, mettendosi subito messi in viaggio con destinazione Ravenna. Le nuove stelle bizantine si sottoporranno alle visite mediche di rito nella giornata di lunedì, a Ravenna 33, poi si uniranno ai compagni. Sempre nella giornata di lunedì sono previste le visite mediche del roster dell’OraSì e la consegna del materiale per l’inizio degli allenamenti. La prima uscita ufficiale della nuova OraSì è stata confermata per il 31 agosto e 1 settembre a Pinarella, nell’ambito del Torneo che ricorda Piersante Manetti.

Assieme all’OraSì saranno in campo due formazioni che si sono radunate ieri, Fortitudo e Cento, oltre all’Andrea Costa Imola. Nelle semifinali del 31 si affronteranno Cento-Imola e OraSì-Fortitudo, rispettivamente alle 19 ed alle 21. Sabato 1, poi, si giocheranno le finali alle 18.30 e 20.30. L’ingresso giornaliero al Palasport costerà 10 euro, entreranno gratis i bambini fino ai 10 anni di età. Per informazioni si può contattare lo 054472467. Tutta la prima squadra sarà presente il 25 e 26 agosto al Bagno Tequila di Marina di Ravenna per il Memorial che vedrà impegnate le squadre giovanili e che vuole ricordare LeoSì, la storica mascotte del Basket Ravenna, che pochi mesi fa ha lasciato un vuoto incolmabile tra i bizantini.