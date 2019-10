OraSì capolista, sabato trasferta a Verona. E continua la campagna abbonamenti

Si avvicina la suggestiva trasferta di Verona di sabato sera (posti sul pullman dei tifosi prenotabili fino a giovedì sera contattando Alice al 3470767029). In attesa del big match, riapre la campagna abbonamenti "Unisciti a Noi". Fino a venerdì 25 ottobre, chi ancora non si fosse abbonato al campionato 2019/20 dell'OraSì Ravenna avrà la possibilità di sottoscrivere l’abbonamento con le medesime modalità. Gli uffici di Viale della Lirica 21 saranno aperti giovedì dalle 14,30 alle 17,30, venerd' dalle 10 alle 13, mentre la prossima settimana dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13, il martedì e il giovedì anche dalle 14.30 alle 17.30. Per ogni informazione p possibile contattare la sede del Basket Ravenna (segreteria@basketravenna.it) o chiamare il numero 0544 450598