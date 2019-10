OraSì, cresce l'entusiasmo tra i tifosi: record di abbonati. E sabato c'è il big match a Verona

L'ottima partenza in campionato dell'OraSì Ravenna (due vittorie in altrettante partite) è stata accolta con grande soddisfazione sia dalla società di Viale della Lirica che dai tifosi, già presenti in buon numero al Pala De Andrè per l'esordio casalingo stagionale. E anche il numero degli abbonamenti è da primato: secondo il dato aggiornato a martedì, sono state sottoscritte 1206 tessere, una cifra che conferma l'attaccamento della piazza alla squadra e che supera di tre unità il record della passata stagione.

Ma non finisce qui. La società ha deciso di riaprire la campagna abbonamenti per dare la possibilità, a chi volesse, di garantirsi un posto al palazzetto per tutta la stagione. Sarà dunque possibile abbonarsi ancora per una settimana, fino alla prossima gara interna, in programma domenica 27 ottobre alle 12 contro Caserta. Orari e modalità verranno resi noti nei prossimi giorni.

Intanto si mobilita il tifo giallorosso in vista del prossimo impegno di campionato, sabato alle 20.45 a Verona, in casa della Tezenis, una delle candidate principali alla promozione, che oggi divide il primato in classifica con Ravenna e la matricola San Severo. I Leoni Bizantini organizzano la trasferta in pullman all'Agsm Forum, al costo di 20 euro se in 30, 13 euro se in 50.

Ritrovo al parcheggio del pala d’Andre (zona ingresso-biglietteria) alle 17.15 con partenza alle 17.30. Il costo del biglietto per la partita invece è di 10 euro. Prenotazioni fino a giovedì sera al numero 3470767029 (Alice)