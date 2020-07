OraSì e Marco Venuto ancora insieme: "Tanta adrenalina e voglia di ricominciare"

OraSì Basket Ravenna comunica di aver rinnovato il contratto per la prossima stagione con Marco Venuto. Il play friulano, nato il 24 ottobre 1985, ha chiuso il suo primo campionato in giallorosso con 5.2 punti, 2.2 rimbalzi e 3.2 assist in 25 minuti di media a partita. "Abbiamo rinnovato con un altro giocatore della vecchia guardia – commenta il presidente Roberto Vianello – da affiancare a tutti quei giovani che abbiamo già contrattualizzato, per costruire quel mix di gioventù ed esperienza da cui vogliamo ripartire".

"Sono contento di restare a Ravenna, mi sono trovato benissimo in una società solida, di cui condivido la mentalità e la voglia di migliorarsi anno dopo anno – aggiunge Marco Venuto – Sono carico e ho tanta voglia di ricominciare dopo un periodo di stop così lungo. Sappiamo che i nostri tifosi sono fondamentali e spero che la situazione generale possa migliorare, per tornare a giocare con loro sugli spalti”.