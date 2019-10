OraSì in tv su Sportitalia per un match lunch ed un anticipo serale

Altro anticipo televisivo per l'OraSì Ravenna. Dopo il match lunch di domenica 27 ottobre alle 12, al Pala De Andrè contro Caserta, la squadra di coach Massimo Cancellieri sarà in diretta su Sportitalia anche venerdì 15 novembre, alle 20.45 al Pala Lido - Allianz Cloud contro l'Urania Milano. Ecco il calendario della programmazione televisiva di novembre su Sportitalia della Serie A2 Old Wild West, reso noto da Lega Nazionale Pallacanestro: domenica 3 novembre, ore 12.00 - Assigeco Piacenza-Agribertocchi Orzinuovi (girone Est); domenica 10 novembre, ore 12.00 - Feli Pharma Ferrara-Allianz Pazienza San Severo (girone Est); venerdì 15 novembre, ore 20.45 - Urania Milano-OraSì Ravenna (girone Est); domenica 17 novembre, ore 12.00 - 2B Control Trapani-Novipiù Casale Monferrato (girone Ovest); mercoledì 20 novembre, ore 20.45 - Bergamo-MRinnovabili Agrigento (girone Ovest); e domenica 24 novembre, ore 12.00 - Unieuro Forlì-Tezenis Verona (girone Est).