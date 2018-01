OraSì, sei bellissima: conquistato l'accesso alla Final Eight di Coppa Italia

Missione compiuta. Una bella OraSì batte la Termoforgia, conquista la decina vittoria nel girone di andata, migliora il risultato della passata stagione ed accede alla Final Eight di Coppa Italia che si giocherà dal 2 al 4 marzo prossimo a Jesi. La squadra di coach Martino ha aggiunto questa volta alle ‘certezze’ Giachetti e Rice un buon Grant ed un sorprendente Vitale, capace con le due tre triple di propiziare l’allungo decisivo. Avvio in salita per Ravenna, dopo un errore da sotto di Grant e uno dalla distanza di Rice partono un canestro di Hasborouck, una bomba di Rinaldi e un centro da sotto di Ihedioha dopo contropiede innescato da Brown (0-7). Altre bombe di Hasbrouck e Marini (4-13).

Jesi ha vita facile sotto i tabelloni mentre a Ravenna non riesce nulla (8-20) e dopo otto minuti hanno segnato solo Giachetti e Grant. Chiumenti con sei punti ravvicinati tiene a galla l’OraSì, che chiude comunque sotto di otto dopo aver tirato 13 volte contro le 26 dei marchigiani. Secondo quarto con tripla di Montano e contropiede di Rice per dimezzare lo svantaggio (24-29) , tripla di Raschi per il meno due (33-35) mentre la Termoforgia si sta caricando di falli (11 contro 6, 3 di Hasbrouck). Primo vantaggio della gara con Chiumenti da sotto (37-35), triple di Vitale e Giachetti sulla sirena per chiudere un secondo quarto eccellente (27-13).

All’inizio del terzo quarto coach Martino insiste su Vitale ed ha perfettamente ragione, visto che arrivano 7 punti che lanciano la fuga dell’OraSì (54-46). Giachetti dirige un’orchestra ora molto intonata e Ravenna allunga ancora ma nel finale gli yankee della Termoforgia provano a ricucire. Hasbrouck, pur gravato di quattro falli, mette sotto pressione l’OraSì (72-66), Ihedioha da tre poi anche Masciadri e ancora Hasbrouck (75-72 a meno 3’). I liberi di Chiumenti e Rice fanno ripartire Ravenna che chiude poi con un largo margine e festeggia in campo anche l’accesso alla Final Eight di Jesi. Da quarta, dietro Trieste, Fortitudo e Udine, quest’ultima a pari punti con l’OraSì ma vincitrice dello scontro diretto.

ORASI’-TERMOFORGIA 85-75 (16-24, 43-37, 61-54)

ORASI’ RAVENNA: Giachetti 19, Rice 13, Sgorbati, Masciadri 5, Grant 12, Montano 8, Chiumenti 12, Vitale 11, Raschi 5. Ne: Cinti, Esposito, Scaccabarozzi. All. Martino.

TERMOFORGIA JESI: Brown 9, Hasbrouck 29, Marini 8, Ihedioha 12, Rinaldi 14, Piccoli 3, Massone. Ne: Mentonelli, Valentini, Melders, Montanari. All. Cagnazzo

Arbitri: Pepponi, Bartiolomeo, Pecorella.

Note. Ravenna: tiri da due 20/36, da tre 8/21, liberi 21/25, rimbalzi 35. Jesi: tiri da due 16/41, da tre 13/30, liberi 4/7, rimbalzi 39.