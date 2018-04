L'OraSì fa un piccolo capolavoro: sconfitta la corazzata Treviso

L’OraSì compie un piccolo capolavoro battendo un volata la squadra più forte del campionato (75-73 il finale) nonostante 17 tiri e 19 rimbalzi in meno rispetto alla De Longhi Treviso. Ravenna ha vinto di squadra e con la ferma determinazione ad aggiudicarsi due punti importantissimi per l’accesso ai playoff, che resta pienamente in gioco adesso a partire dalla trasferta di sabato prossimo a Mantova. Il pubblico di casa ha contestato a lungo un arbitraggio apparso in effetti poco convincente, più che sulla gestione complessiva in alcuni episodi che hanno scaturito decisione parse contrarie alla valutazione della maggioranza dei presenti.

“C’è grande soddisfazione per la vittoria e per aver giocato alla pari con una grande squadra come Treviso - afferma coach Antimo Martino -. Il mancato controllo dei rimbalzi ci ha impedito alcune volte di prendere vantaggio decisivo, alla fine però è arrivato un risultato importante ma non ancora fondamentale perché mancano tre partite e sono troppe le squadre in lotta per un posto nei playoff. La squadra è stata più concentrata rispetto all’ultima gara, caratterizzata da troppe palle perse, e del resto ci eravamo allenati bene in settimana". Commenta Jacopo Giachetti: "E' stata una grandissima gara, volevamo fermamente la vittoria, che ritengo meritata, nell'ottica dei playoff ed abbiamo tirato fuori una partita di carattere ed orgoglio, preferisco parlare della vittoria e non dell'arbitraggio. Certamente abbiamo concesso molto sotto canestro, ma Treviso del resto è una squadra molto fisica".

Cronaca: inizio concentrato e concreto da entrambe le parti, un gioco da tre di Brown dà il primo vantaggio a Treviso (9-10) che si giova di due rimbalzi offensivi conquistati dopo tiri sbagliati. Rispondono subito Montano e Chiumenti, appena entrati (17-13) ma arriva il contro-break dopo una chiamata molto discussa degli arbitri (Brown espelle dalla retina un canestro di Montano in entrata) a cui fanno seguito due triple di Treviso. Secondo tempo nervoso e la terna infierisce inizialmente sull’OraSì (5 falli a zero nei primi 3 minuti) mentre Swann produce il nuovo allungo dei suoi (21-26). Una tripla di Montano e Grant da sotto pareggiano a quota 26. Gran duello tra Grant e Brown, largamente i migliori realizzatori delle due squadre (15 a 13 il conto sul 36-37) mentre Rice entra in partita e firma il sorpasso (38-37), frutto anche dell’ottima difesa press dell’OraSì che le consente di recuperare due palloni che la portano negli spogliatoi con due punti di margine.

Punto a punto anche all’inizio della ripresa, Treviso resta a galla con altre seconde palle conquistate a rimbalzo poi Rice si accende (8 punti ravvicinati) e Ravenna allunga fino al 55-50 che sigilla la fine del terzo quarto. Cinque punti di Imbrò all’inizio dell’ultimo quarto riportano tutto in parità, Bruttini dopo l’ennesimo rimbalzo guida avanti la De Longhi (57-59) poi gli arbitri sembrano indirizzare il match dalla parte degli ospiti con una chiamata contestatissima (infrazione di campo non sanzionata dopo ultimo tocco ospite dopo rimbalzo) che costa un tecnico a coach Martino. Ravenna resta in partita con i denti e la grinta, la tripla di Swann sembra mettere la parola definitiva sulla gara ma Giachetti conquista canestri e falli e con un gioco da tre Grant pareggia a quota 73 a 1’30 dalla fine , Rice sbaglia da tre, Treviso lo imita e Giachetti a 1” dalla fine regala una vittoria meritatissima all’OraSì che gli valgono anche negli spogliatoi i complimenti di coach Pozzecco, venuto a vedere il match e naturalmente soddisfatto per la vittoria di Ravenna sulla diretta rivale Treviso.