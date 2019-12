OraSì, riapre la campagna abbonamenti per la seconda fase della stagione

Da lunedì a sabato 21 dicembre riapre la campagna abbonamenti dell’OraSì Basket Ravenna per assistere alle prossime 10 partite casalinghe (7 per il girone di ritorno e 3 per la fase ad orologio). Si parte con il derby di Forlì di domenica 22, poi, nell’ordine, Verona, Piacenza, Imola, Milano, San Severo, Mantova e tre squadre del girone Ovest per la fase ad orologio, novità assoluta per questa stagione. Chi sottoscriverà l’abbonamento godrà di un risparmio di oltre il 25% rispetto all’acquisto del biglietto intero per le singole partite. Questi i prezzi: Poltrona: 170 euro (settore B est e ovest); Tribuna Intero 125 euro (ridotto Under 18, Over 65, studenti universitari 80 euro); Junior sport (fino ai 18 anni per i praticanti attività sportiva) 55 euro; familiare atleta Junior Basket Ravenna 75 euro; Intero Bcc 75 euro (ridotto 30 euro). Sarà possibile sottoscrivere le tessere presso la sede del Basket Ravenna, in viale della Lirica 21, da lunedì 16 dicembre a sabato 21 dicembre nei seguenti orari: lunedì 16 e sabato 21 dalle 10 alle 13, martedì 17 e giovedì 19 dalle 10 alle 17.30, mercoledì 18 e venerdì 20 dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Negli stessi orari sarà possibile acquistare anche i singoli biglietti per la gara di domenica 22 alle 12 contro Forlì. Per ogni informazione: segreteria@basketravenna.it