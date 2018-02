OraSì, si annuncia il tutto esaurito per il derby: "Vogliamo tornare a vincere"

La concessionaria S.V.A di via Trieste, da quest'anno partner del Basket Piero Manetti Ravenna, ha ospitato venerdì mattina la conferenza-stampa di presentazione dell'atteso derby tra OraSì e Unieuro Forlì, per il quale si prevede il tutto esaurito domenica prossima al Pala De Andrè. Sono intervenuti i due assistenti di Antimo Martino, Alessandro Lotesoriere e Francesco Taccetti, oltre a Ray Rice ed al direttore generale Mauro Montini ed al padrone di casa Giampaolo Gamberini: "Siamo contenti di avere intrapreso questa bella collaborazione con il Basket Ravenna, in gioventù ho giocato a pallacanestro e venendo al De Andrè ho trovato grande entusiasmo ed un ambiente bellissimo. Vedo qui con noi Rice, che mi auguro sarà l'uomo decisivo domenica prossima".

Montini, da parte sua, ha dichiarato che l'ambiente ha incassato bene le tre sconfitte in una settimana e la squadra si è allenata con grande impegno per tornare alla vittoria nonostante l'Unieuro arrivi a Ravenna nel suo momento migliore. Tutto il Basket Ravenna conta, come sempre, sul grande apporto e sul calore della propria tifoseria. Ray Rice, da parte sua, ha parlato della sfida con Jackson: "Bel giocatore e grande tiratore, dovremo prestare grande attenzione a lui ma in generale a tutta Forlì, che è in grande forma. Vogliamo comunque tornare alla vittoria per continuare a lottare per i playoff".

In vece di coach Martino hanno parlato gli assistenti. "Abbiamo preparato questa partita con grande attenzione come sempre ma è naturale che tra sconfitte in una settimana abbiano fatto suonare un campanello d'allarme che abbiamo ascoltato, tornando a lavorare su situazioni che pensavamo risolte - afferma Alessandro Lotesoriere -. Comunque già a Trieste qualche miglioramento si è visto". Così Francesco Taccetti: "In allenamento sei occhi aiutano a vedere meglio alcune situazioni, questa settimana con Antimo ed Alessandro abbiamo lavorato con attenzione su diversi aspetti"

Gara di tiro

Domenica prossima nell'intervallo verrà effettuata una gara di tiro da tre tra il pubblico (per informazioni e iscrizioni ci si può rivolgere al Basket Ravenna, in sede o sui social) ed il vincitore avrà in regalo un gadget esclusivo della Concessionaria S.V.A.